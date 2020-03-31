 إيطاليا تسجل 837 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. وتراجع معدل العدوى - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 837 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. وتراجع معدل العدوى

روما - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:17 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:17 م

سجلت إيطاليا 837 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، إلا أن انتشار الوباء يواصل التراجع.

وأفادت النشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية بأن حصيلة حالات الوفاة في إيطاليا ارتفعت إلى 12428، وهي أعلى حصيلة في العالم.

ووصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات، ومن بينها حالات الشفاء والوفاة، إلى 105792، وهي زيادة بنسبة 4% عن أمس الاثنين، وهذه هي أقل نسبة يومية يتم تسجيلها منذ بداية تفشي الفيروس.

كما ارتفعت الحالات النشطة، باستثناء الوفيات وحالات الشفاء، بنسبة 8ر2% لتصل إلى 77635، بينما ارتفع عدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس بنسبة 6ر7% ليصل إلى 15729 مريضا.


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