طبيب هندي يحذر: التدخين بشراهة في الحجر المنزلي يجعلك صيدا سهلا لكورونا

الجلوس في المنزل لفترة طويلة دون عمل يمكن أن يتسبب في شعور العديد من الرجال بالتوتر؛ ما يدفعهم إلى تدخين مزيد من السجائر خلال اليوم، ما له عواقب وخيمة على الحالة الصحية.

وأوضح الدكتور أتول كومار ميتال مدير ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في معهد "فورتيس" الهندي، أن التدخين يؤدي إلى تدمير الرئتين أو إضعافهما في أقل تقدير، فيصبح المدخن صيدا سهلا في يد فيروس كورونا الذي يستهدف الجهاز التنفسي، مسببا التهاب رئوي حاد، قد يؤدي إلى الموت في حالة عدم قدرة الجسم على المقاومة؛ ولذا يجب التوقف فورًا عن التدخين للحصول على فرصة للنجاة من "كوفيد-19" الذي أصاب آلاف حول العالم.

وأكد ميتال، أن استهلاك السجائر بشكل مكثف في فترة الحجر المنزلي سيكون له تأثير آخر على الصحة وتحديدًا الحلق والأحبال الصوتية، مشيرًا إلى تأثير ذلك على نوعية الصوت عند المدخن ويجعله أكثر خشونة.

وقال إن الدخان يسبب تغيرات في بنية الطبقة الصوتية لأن كل شيء يتم استنشاقه يمر عبر الأحبال الصوتية ومع وجود السجائر تتفاعل هذه الأحبال الحساسة مع المواد المهيجة ومنها الدخان والروائج الكيميائية والهواء الجاف والغبار- وفقًا لموقع "menafn".

وأضاف أن تأثير السيجارة على الأحبال الصوتية يكون شديدا لأن درجة حرارة اشتعالها تبلغ 9000 درجة مئوية، بجانب أنها تولد طاقة لإطلاق المكونات داخل الجهاز التنفسي مثل النكهات ومركبات الرائحة والنيكوتين وهذا كله يتحد ليسبب ضرر داخل الحلق والحبل الصوتي.