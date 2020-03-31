3 آلاف و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلن رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران كيانوش جهانبور، أنه بحسب الاحصائيات القطعية فقد سُجلت منذ ظهيرة أمس لغاية اليوم الثلاثاء 3111 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين على صعيد البلاد إلى 44 ألفا و606 أشخاص، والوفيات إلى 2898 حالة، بينما تعافى 14 ألفا و656 آخرون.

وأوضح جهانبور - في تصريح له اليوم الثلاثاء أوردته وكالة أنباء /ايرنا/ الإيرانية - حول آخر

مستجدات انتشار فيروس كورنا في إيران، أن الوضع الصحي لـ 3703 شخصا من إجمالي المصابين بهذا الفيروس في إيران "حرج"، مشيرا إلى أن إجمالي المشاركين في مشروع الغربلة الوطني داخل البلاد لغاية اليوم تجاوز الـ 65 مليون شخص.