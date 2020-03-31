تعليم بني سويف يواصل توزيع شرائح التابلت على طلاب أولى ثانوي

واصلت مديرية التربية والتعليم، لليوم الثاني، أعمال تسليم شرائح الاتصالات الخاصة بأجهزة الحاسب اللوحى "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي العام والبالغ عددهم 14 ألف و84 طالبا وطالبة، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بالامتحان التجريبي "الإلكتروني" المزمع عقده اعتباراً من 5 أبريل المقبل.

وكانت المديرية، بدأت منذ أمس الاثنين، أعمال توزيع الشرائح في المدارس التي تم تخصيصها بواقع مدرسة في كل إدارة تعليمية، وذلك وفق الخطة التي أعدتها مديرية التربية والتعليم واعتمدها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والتي تضمنت سرعة اتخاذ ما يلزم لمنع الزحام والتكدس أمام فرع الشركة المصرية للاتصالات بتسليم شرائح التابلت للصف الأول، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنفذها المحافظة في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتم تخصيص 8 مدارس على مستوى المحافظة كمقرات لتسليم تلك الشرائح، وهى كالتالي:

ــ مدرسة الشهيد غريب عبد التواب الثانوية بنين شارع جمال عبد الناصر مدينة الواسطى

ــ مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل الثانوية بنات شارع الجيش مدينة ناصر

ــ مدرسة الشهيد هشام طعمة الثانوية بنين بحوار الصحة المدرسية مدينة بني سويف

ــ مدرسة محمد مبروك خطاب الثانوية بجوار كلية الدراسات الجديدة شرق النيل

ــ مدرسة إهناسا الثانوية بنات بشارع السوق مدينة إهناسيا

ــ مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا

ــ مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بجوار مركز الشباب مدينة سمسطا

ــ مدرسة الشهيد عصام سالم الثانوية بنات بشارع البحر الأعظم مدينة الفشن