الحكومة الباكستانية: يجب عدم معاملة المرضى بفيروس كورونا مثل «المجرمين»

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دعت الحكومة الباكستانية اليوم الثلاثاء، السلطات إلى عدم معاملة مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مثل "المجرمين" أثناء تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير التخطيط الباكستانى أسد عمر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء "لن تتم معاملة مرضى فيروس كورونا مثل المجرمين بعد الآن"، مضيفا أن هذا الأسلوب أثنى الناس عن التقدم للخضوع للفحص.

وجاء تدخل عمر في أعقاب تقارير عن أن الشرطة الباكستانية وغيرها من وكالات إنفاذ القانون كانت تتعقب وتناظر أي شخص لديه تاريخ من السفر للخارج.

وذكرت التقارير إنه تم إجبار البعض على الخضوع للحجر الصحي، بغض النظر عن تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا.

وشهدت باكستان زيادة مطردة في حالات الإصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي على الرغم من إجراءات الإغلاق الوطنى .

واليوم الثلاثاء، أكد وزير الصحة ظفر ميرزا تسجيل 1865 حالة إصابة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أن هناك 15709 حالات يشتبه في إصابتها فضلا عن 8 آلاف قيد الحجر الصحي.