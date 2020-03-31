الإسكان: وضع خطة زمنية لاستبدال عدادات المياه التالفة بـ«الكودية»

كلف وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في الوزارة، بوضع خطة زمنية قصيرة لاستبدال العدادات التالفة لدى المشتركين وتركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع، وتحصيل مستحقات الشركات لدى المستهلكين، ومحاسبة المواطن على قيمة استهلاكه الفعلي.

كما وجه بتوحيد منظومة إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الدولة، وتقديم شركات مياه الشرب والصرف الصحي عروض تنافسية لتشغيل المحطات بالمدن الجديدة.

وشدد الوزير على توجيه الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشكل جيد؛ لتحسين كفاءة المنظومة والصيانة الدورية للمحطات والشبكات لإطالة عمرها واستدامة مستويات التشغيل بأعلى كفاءة ممكنة من أجل الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي يتم إنفاقها في هذا القطاع.

ووجه الجزر بالتوسع في مد خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية التي تقع بالقرب من محطات صرف صحي، بها طاقة استيعابية لتلك الأماكن، وهو الأمر الذي سيرفع من نسب تغطية الصرف الصحي بالمناطق الريفية في وقت قصير.

وأكد وزير الإسكان ضرورة تحسين نظم إدارة وتشغيل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الدولة، والوصول لأعلى كفاءة ممكنة، ووضع خطط لتدريب وتأهيل العنصر البشري، وإعداد الكوادر المدربة لإدارة وتشغيل المنظومة بأعلى جودة ممكنة.