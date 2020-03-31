بولندا: خروج القصّر من المنزل يتطلب إشراف الكبار للحد من انتشار كورونا

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شددت بولندا اليوم الثلاثاء، الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بات تواجد القصّر خارج المنازل يتطلب إشراف الكبار، كما تم فرض قيود على دخول الأماكن العامة.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيكي، إنه لن يتم السماح للقصر دون 18 عاما بمغادرة المنزل من الآن فصاعدا إلا تحت إشراف الكبار.

وأضاف أنه سيتم فرض قيود على دخول المتنزهات العامة والساحات والشواطئ ومناطق الترفيه والاستجمام المحلية.

يشار إلى أن بولندا فرضت قيودا واسعة النطاق على الحياة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا في 13 مارس.

وسجلت وزارة الصحة في البلاد 2132 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن إلى جانب 31 حالة وفاة.