وفاة مسؤولة استخبارات أفغانية متأثرة بجروحها بعد انفجار كابول

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توفيت مسؤولة استخبارات أفغانية بارزة اليوم الثلاثاء، متأثرة بجروحها التي أصيبت بها أمس إثر انفجار قنبلة، حسبما أكد مسؤول استخباراتي.

وأصيبت البريجادير جنرال شارميلا فروغ، التي تعمل في قسم المرأة بالمديرية الوطنية للأمن، وهو مكتب لتمكين المرأة والمساواة- بجروح قاتلة في انفجار قنبلة في كابول أمس الاثنين.

كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين، وهم سائقها وحارسان شخصيان، عند انفجرت القنبلة مستهدفة السيارة التي كانوا يستقلونها في المنطقة الشرطية التاسعة بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال مسؤول في المديرية إنها تلقت معلومات استخباراتية تفيد بإمكانية وقوع هجوم وشيك إلا أنها لم تكن معلومات دقيقة بما يكفي لمنع الهجوم .

ولم تعلن أي جهة، سواء حركة طالبان أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مسؤوليتها عن الانفجار.

وأشادت السفارة الأمريكية في كابول بالمسؤولة الراحلة فروغ لخدمتها التي استمرت 30 عاما في أفغانستان.

وقالت السفارة في بيان "لقد كانت قدوة وعضو مؤسس في مجلس شورى الأمن النسائي ووطنية حقيقية".