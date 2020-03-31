فوز فنانة الكتب المصورة الكورية الجنوبية بايك هينا بجائزة أستريد ليندجرين لعام 2020

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فازت فنانة الكتب المصورة والمؤلفة الكورية الجنوبية، بايك هينا، بجائزة الكاتبة السويدية الراحلة، أستريد ليندجرين التذكارية، لعام 2020.

وقال رئيس لجنة التحكيم، بويل ويستين، إن كتبها تقدم قصصا "عن العزلة والتضامن".

جدير بالذكر أن بايك - التي فازت بالجائزة التذكارية، وهي واحدة من أهم الجوائز في مجال أدب الأطفال - نشرت 13 كتابا مصورا.

وقد تم ترشيح 240 مرشحا للفوز بجائزة أستريد ليندجرين التذكارية لهذا العام. وتبلغ قيمة الجائزة 5 ملايين كرون (499 ألف دولار).

وكانت الحكومة السويدية أطلقت الجائزة في عام 2002، بهدف تكريم كتاب ورسامي أدب الأطفال والشباب، بالاضافة إلى تكريم المروجين للقراءة انطلاقا من روح المؤلفة السويدية الراحلة أستريد ليندجرين.

وكانت ليندجرين توفيت في عام 2002 عن عمر ناهز 94 عاما، بعد حياة خلقت العديد من الشخصيات الخيالية التي حظت بشعبية كبيرة، ومن بينها شخصية "بيبي لونجستوكينج".