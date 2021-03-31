 قيرغيزستان تسجل 98 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الأربعاء 31 مارس 2021 10:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

قيرغيزستان تسجل 98 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 9:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 9:41 ص

سجلت قيرغيزستان، اليوم الأربعاء، 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 88 ألفا و374 إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19" وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 86 حالة شفاء من المرض، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 84 ألفا و809 حالات، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة من جراء المرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1499 حالة.

وأضاف المركز أن عدد مرضى "كورونا" ممن يتلقون العلاج داخل المستشفيات في جميع أنحاء البلاد ارتفع إلى 503 حالات؛ منهم 114 مريضاً في حالة حرجة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة القيرغيزية الأسبوع الماضي أن البلاد سوف تتلقى 150 ألف جرعة لقاحات من شركة "سينو فارم" الصينية للبدء في برامج تطعيم سكانها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك