المحكمة الجنائية الدولية تبرئ رئيس كوت ديفوار السابق

أكدت المحكمة الجنائية الدولية في حكمها اليوم الأربعاء، بعد محاكمة استمرت قرابة عقد من الزمان، أن الرئيس السابق لكوت ديفوار (ساحل العاج) لوران جباجبو أصبح رجلا حرا.

وتمت تبرئة جباجبو من جميع التهم المنسوبة إليه في عام 2019، حتى قبل انتهاء محاكمته في جرائم العنف الخطيرة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2010، لأن أدلة الادعاء كانت "ضعيفة بشكل استثنائي"، وفقا للقضاة. وأيدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء الحكم بالبراءة.

وكان الادعاء قد طعن على الحكم مشيرا إلى وجود مخالفات قانونية جسيمة وأخطاء إجرائية، لكن غرفة الاستئناف لم تسمح بأي من الاعتراضات وأكدت البراءة بأغلبية الأصوات.