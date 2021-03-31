قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الستة أيام الماضية من أزمة السفينة الجانحة كانوا مرهقين بدنيًا وذهنيًا، معربًا عن سعادته بحضور الرئيس للهيئة وتقدمه بالشكر لجميع العاملين بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس كان يتواصل معه في توقيات المد المرتفع للاطمئنان على تطورات أزمة السفينة الجانحة، معقبًا: «لم يكن أمامنا سوى العمل والدعاء».

وأوضح أن حادث السفينة الجانحة غير من خطة تطوير الهيئة، مشيرًا إلى رفع قدرات الإنقاذ لدى قناة السويس بشراء كراكات تصل قوة شدها إلى 300 طن شد.

وذكر أن الحادث أظهر أهمية قناة السويس كممر ملاحي للعالم كله، ما يسقط جميع الأقاويل التي تحدثت عن انحسار دور قناة السويس في ظل وجود طرق بديلة، مدللًا على ذلك ببقاء الـ 422 سفينة المحتجزة في أماكنها بانتظار حل الأزمة وعدم توجههم إلى طريق آخر بديل للقناة.

وأشار إلى وضع خطة لعبور السفن المحتجزة قبل تعويم السفينة الجانحة، لافتًا إلى مرور 113 سفينة إضافة إلى مرور 90 آخرين مساء أمس.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الثلاثاء، مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وجاءت هذه الزيارة بعد نجاح هيئة قناة السويس، عصر الاثنين الماضي، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.

