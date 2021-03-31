ميركل تعلن عدم التوصل لقرار نهائي بشأن قيود كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها لم تقرر بعد ما قد يبدو عليه المسار الأكثر صرامة على مستوى البلاد لمكافحة فيروس كورونا، بينما تجد ألمانيا نفسها في موجة ثالثة من الإصابات.

وأشارت إلى أن "عملية التفكير لم تنته بعد. أعرف فقط أنه من المهم، في ضوء الموجة الثالثة التي نحن فيها، أن نفعل كل ما هو ممكن لوقف هذه الموجة في أسرع وقت ممكن".

وخلال مطلع الأسبوع، انتقدت ميركل جهود بعض قادة الولايات لتخفيف الإغلاق المفروض لاحتواء موجة ثالثة شديدة من الإصابات تتسبب فيها بشكل أساسي سلالة كورونا التي ظهرت في بريطانيا أول مرة.

وأضافت ميركل في مقابلة أمس الأول الأحد أنه إذا لم يتم تنفيذ "مكابح الطوارئ" المتفق عليها مسبقا، فسيتعين عليها التفكير في تجاوز لوائح الولايات "في المستقبل القريب".

ولكنها كررت اليوم الثلاثاء أنه "مهما كان المسار الذي يتم اختياره، يجب أن تعمل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات معا دائما".