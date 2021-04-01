ماكرون يغلق المدارس في فرنسا 3 أسابيع لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب متلفز اليوم الأربعاء مجموعة من القيود الصارمة على مستوى البلاد خلال الأسابيع القادمة منها حظر السفر الداخلي وإغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال في خطاب وطني متلفز يوم الأربعاء "وجدنا أنفسنا في سباق مع الزمن منذ الأيام الأولى من الشهر الجاري".

وتم تمديد القيود المفروضة بالفعل على المقيمين والشركات في أجزاء كثيرة من البلاد لتشمل البلاد بأكملها لمدة شهر على الأقل.

واعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري، سيتم إغلاق المتاجر غير الأساسية وستدخل القيود المفروضة على تنقل الأشخاص حيز التنفيذ. وسيبدأ حظر تجوال ليلي في الساعة السابعة مساء، ولن يسمح للسكان بالتنقل لأكثر من 10 كيلومترات من منازلهم للذهاب في نزهة على الأقدام أو لممارسة الرياضة.

وسيكون هناك أسبوع واحد يقضيه الطلاب في التعلم عن بعد، يليه عطلة ربيعية عامة لمدة أسبوعين للجميع. ويمثل القرار الصادر اليوم الأربعاء المرة الأولى في هذا العام الدراسي التي يتم إغلاق المدارس فيها.

وتم إغلاق المدارس في فرنسا من قبل فقط خلال أول إغلاق صارم في الربيع الماضي، وبعد ذلك، تعهد ماكرون بإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة.

وقال ماكرون إنه يمكن القول إنه تم ارتكاب أخطاء في كل مرحلة من مراحل الوباء. وأضاف: "كل هذا صحيح. لكنني أعرف شيئا واحدا، لقد ثابرنا وتعلمنا وتحسننا في كل مرة".

وتخضع البلاد بأكملها لإغلاق صارم منذ أسابيع، لكن لم يحالفها الحظ في السيطرة على انتشار فيروس كورونا. وتم تسجيل حوالي 95 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد- 19 منذ بدء الجائحة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لكل 100 ألف مقيم في الأيام السبعة الماضية حوالي 375.

وتدهور وضع فيروس كورونا في فرنسا في الأسابيع القليلة الماضية، حيث دقت المستشفيات في منطقة باريس الكبرى ناقوس الخطر بشأن الاكتظاظ في وحدات العناية المركزة في ظل ازدياد أعداد المرضى.

وأعرب ماكرون عن بعض الأمل في زيادة عدد أسرة وحدات الرعاية المركزة من 7000 إلى 10000.