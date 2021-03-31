ولي العهد السعودي: نناقش مع صناديق عالمية تأسيس صندوق «استثمر في السعودية» بتريليون ريال

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الثلاثاء عن عمل صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي للمملكة" مع صناديق أخرى للثروة السيادية في المنطقة بشأن تأسيس صندوق يسمى "استثمر في السعودية" بحجم يصل إلى تريليون ريال.

وقال الأمير محمد متحدثا إلى ممثلين للقطاع الخاص إن "حجم الصندوق قد يتراوح من 500 مليار ريال إلى تريليون ريال".

وفي سياق آخر، قال ولي العهد السعودي، إن شركة أرامكو النفطية وشركة البتروكيماويات "سابك" ستشكلان 60% من استثمارات مزمعة بقيمة خمسة تريليونات ريال لشركات من القطاع الخاص السعودي بحلول عام 2030 في ظل برنامج جديد.

وأضاف أثناء حديثه إلى صحفيين في لقاء صحفي افتراضي، أن "الحكومة طلبت من الشركات المشاركة في البرنامج خفض توزيعاتها للأرباح من أجل زيادة الإنفاق الرأسمالي".

وقال إن "حصص الأرباح لأولئك الذي يملكون أسهما في أرامكو، التي تم إدراجها في البورصة السعودية في 2019، ستبقى مستقرة".

ومازالت الحكومة السعودية تملك 98% من الشركة.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن "المملكة ستنفق خلال الـ 10 سنوات المقبلة أكثر مما أنفق خلال الـ 300 سنة الماضية".

وأطلق ولي العهد السعودي برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، خلال لقاء مع القطاع الخاص الثلاثاء .

وقال: "إننا ندشن حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، بإعلان برنامج الشراكة مع القطاع الخاص /شريك/".