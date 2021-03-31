مصرع طفل وإصابة بقية الأسرة في حادث غرق سيارة بمعدية بورفؤاد

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لقي طفل مصرعه فيما أصيبت بقية أسرته من أب وأم وشقيقته، إثر سقوطها داخل سيارة ملاكي في مياه قناة السويس أثناء صعودها معدية بورفؤاد من جهة بورسعيد.

وانتشل رجال الإنقاذ الأسرة من المياه وجرى نقلهم إلى مستشفى السلام بورسعيد، وتبين وفاة الطفل مازن، فيما أصيب: مصطفى شكرى 40 سنة، وولاء أمين محمد 39 سنة، وملك مصطفة شكري 11 سنة.

وسقطت سيارة ملاكي بداخلها أسرة كاملة أثناء الصعود إلى معدية بورفؤاد في مياه قناة السويس.

وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن محافظة بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط سياره ملاكي من المعدية بها أسرة كاملة من أب وأم وطفلين.