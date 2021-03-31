قال علي عادل العوامي، مشرف صيانة معدات بقناة السويس وأحد أبطال تعويم السفينة الجانحة، إنه لم ينم منذ حوالي ثلاثة أيام متواصلة، ذاكرًا أنه شعر بالخوف أثناء العمل على تعويم السفينة.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنهم لم يضعوا في حساباتهم النجاح والفشل، معقبًا: «كنا داخلين نحقق المهمة أيا كانت الظروف إيه».

وأكد صعوبة الأمر، قائلًا: «المنظر كان يخوف وكنا شغالين فعليا في حاجة صعبة بس كنا معانا حاجة واحدة متبتين فيها وهي يقين بالله إننا نحقق المهمة عشان نفتح شريان الحياة تاني».

وأوضح أن قناة السويس مصدر رزقه، إذ يعمل في الهيئة منذ 17 عامًا، متابعًا: «بيتي مفتوح منها، فكان أهم هدف لي هو فتح بيتي من جديد، لأنه لو حصل فيه مشكلة أنا أول واحد هتضر».

ونجحت هيئة قناة السويس، عصر الاثنين الماضي، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.