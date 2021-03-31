 أمريكا وماليزيا يعربان عن قلقهما بشأن الأوضاع بميانمار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا وماليزيا يعربان عن قلقهما بشأن الأوضاع بميانمار

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 10:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 10:29 م

أعربت الولايات المتحدة وماليزيا، اليوم الأربعاء، عن قلقهما العميق بشأن الأوضاع في ميانمار بعد الانقلاب العسكري هناك.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الماليزي هشام الدين حسين.

وأضاف أن الوزيرين بحثا في الاتصال المصالح المشتركة بين البلدين ورغبتهما في تعزيز روابط التعاون في منطقة المحيطين الهادئ والهندي بما في ذلك دول رابطة آسيان.

وأكد الوزيران على الدور المحوري لدول الرابطة وأهمية دعم حرية الملاحة في المنطقة وسائر الاستخدامات القانونية للبحار بما في ذلك بحر الصين الجنوبي.

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