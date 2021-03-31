اتحاد رفع الأثقال يدعم سارة سمير في جلسة خاصة

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمود محجوب، جلسة خاصة مع البطلة الأولمبية سارة سمير في وجود شقيق اللاعبة وأعضاء مجلس الإدارة أحمد عبد الموجود ومحمد عبد المقصود وهاني شيخون ووفاء موسى وإيمان حسين إلى جانب الراعي الرسمي للاعبة وتم الإستماع إلى مطالبها خلال الفترة المقبلة لحين حل أزمة الايقاف الدولي للعبة واللاعبون.

ووعد مجلس ادارة اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها لإدارة الاتحاد مؤخرا اللاعبة بتوفير كافة مطالبها وأن الفترة المقبلة ستشهد تحركات سريعة داخل الاتحاد وخارجه مع كافة الجهات الرياضية في مصر تمهيدا لعودة منتخبات رفع الأثقال للبطولات الدولية ليتناسب مع طموحات مصر.

الجدير بالذكر أن سارة سمير توجت في دورة الألعاب الأولمبية الماضية والتي أقيمت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ببرونزية من أصل 3 ميداليات حصلت عليها البعثة المصرية.