اتحاد رفع الأثقال يدعم سارة سمير في جلسة خاصة

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمود محجوب، جلسة خاصة مع البطلة الأولمبية سارة سمير في وجود شقيق اللاعبة وأعضاء مجلس الإدارة أحمد عبد الموجود ومحمد عبد المقصود وهاني شيخون ووفاء موسى وإيمان حسين إلى جانب الراعي الرسمي للاعبة وتم الإستماع إلى مطالبها خلال الفترة المقبلة لحين حل أزمة الايقاف الدولي للعبة واللاعبون.
ووعد مجلس ادارة اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها لإدارة الاتحاد مؤخرا اللاعبة بتوفير كافة مطالبها وأن الفترة المقبلة ستشهد تحركات سريعة داخل الاتحاد وخارجه مع كافة الجهات الرياضية في مصر تمهيدا لعودة منتخبات رفع الأثقال للبطولات الدولية ليتناسب مع طموحات مصر.
الجدير بالذكر أن سارة سمير توجت في دورة الألعاب الأولمبية الماضية والتي أقيمت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ببرونزية من أصل 3 ميداليات حصلت عليها البعثة المصرية.