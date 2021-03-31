مصدر بالأنفاق: وصول ثامن القطارات الكورية المكيفة لخط المترو الثالث خلال أسبوعين

كشفت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق، عن وصول مكونات القطار الكوري المكيف الثامن المخصص للخط الثالث لمترو الأنفاق خلال أسبوعين، ضمن الـ 10 قطارات التي سيتم تجميعها محليا بشركة سيماف المصرية من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي.

ويأتي ذلك ضمن الصفقة المبرمة مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا يتم تجميع 10 منهما محليا في مصر، للعمل بالخط الثالث للمترو، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة 8 سنوات بتكلفة إجمالية 317 مليون يورو، بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.4 مليار جنيه.

وأوضحت المصادر لـ"الشروق"، أن الهيئة تسلمت 7 قطارات وصل آخرها في 16 مارس الجاري، مشيرًا إلى أن القطار الأول أنهى جميع الاختبارات التي تتم عليه وتم ضمه فعليا لأسطول القطارات العاملة على الخط الثالث للمترو ما بين محطتي العتبة وعدلي منصور.

ولفتت إلى أن القطارات الجديدة تتمتع بنظام تكييف عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، والكاميرات التليفزيونية المثبتة في مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

وتابعت: كما يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع.