توني كروس: منح قطر حق تنظيم كأس العالم 2022 كان خاطئا

وصف توني كروس، لاعب خط الوسط الألماني منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم بأنه كان خطأ، قائلا إن العمال المهاجرين في قطر يواجهون ظروفا صعبة تصل إلى التعرض " لشكل معين من أشكال العنف ".

واقترح كروس أن يظهر المنتخب احتجاجات خلال كأس العالم 2022 في قطر، وذلك لدى حديثه عبر المدونة الصوتية التي يديرها مع شقيقة فيليكس على موقع "إينفاخ مال لوبن".

ومع ذلك، قال كروس لاعب ريال مدريد الإسباني إنه لا يؤيد مقاطعة البطولة، لأن ذلك ربما لا يغير ظروف العمل في قطر.

وأضاف كروس :"أعتقد أنه من المهم تعزيز الوعي بالمشكلات، ربما يكون ذلك في فترة الاستعداد أو خلال البطولة أيضا، وذلك أملا في تحسين شيئ ما".

وقال كروس إنه "كان من الخطأ منح حق استضافة هذه البطولة هناك" وذلك بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2010، حيث انتقل كروس ظروف العمل في الدولة الخليجية، وتحدث عن سوء تغذية ونقص في مياه الشرب للعمال بشكل عام، وليس في مواقع العمل الخاصة بكأس العالم فقط.

وذكر كروس إن الأمر يصل إلى " شكل معين من أشكال العنف يخضع له العمال."

وكان المنتخب الألماني من بين عدد من المنتخبات التي نادت خلال الأيام الماضية، على هامش مبارياتها في تصفيات كأس العالم، بمراقبة حقوق الإنسان، دون الذكر الصريح لاسم دولة قطر.

وتجدر الإشارة إلى أن كروس لم يكن ضمن صفوف المنتخب الألماني بسبب الإصابة.

وكانت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية قد ذكرت مؤخرا أن 6500 عامل من خمس دول آسيوية لقوا حتفهم في قطر منذ عام 2010 .

ومن جانبها، أكدت قطر أن ذلك العدد لا يحمل مؤشرا غريبا نظرا لحجم القوى العاملة لديه من تلك الدول، كما أكدت على إجراء إصلاحات مختلفة في قانون العمل.

واعترفت منظمات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية، بأنه تم إحراز تقدم، وأبدت معارضتها للمقاطعة، لكنها نادت الفيفا بالضغط على قطر من أجل التطبيق الكامل للإصلاحات وتنفيذ المزيد من الإجراءات.