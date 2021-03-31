الحكومة الألمانية تعتزم دعم المطارات الصغيرة ماليا

تعتزم الحكومة الألمانية دعم المطارات الصغيرة ماليا على خلفية أزمة كورونا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر حكومية أن مجلس الوزراء الألماني وافق على تعديلات قانونية تنص على ذلك اليوم الأربعاء، ما يعني أنه سيجرى التوصل إلى تفاهم داخل الحكومة بشأن تقديم مساعدات للمطارات المثقلة بأعباء مالية جراء تداعيات الجائحة.

وعلى وجه التحديد، قرر مجلس الوزراء صياغة خاصة بهذه المساعدات، والتي من المقرر إدماجها في مشروع قانون ستقدمه الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم لتعديل قانون النقل الجوي.

وتريد الحكومة الألمانية تغطية تكاليف خدمات مراقبة الحركة الجوية للمطارات الصغيرة. وحتى الآن، تحملت المطارات الصغيرة هذه التكاليف بنفسها ولا يمكنها دائما نقلها إلى شركات الطيران.

ووفقا لاقتراح مجلس الوزراء، تم تخصيص 20 مليون يورو في ميزانية الحكومة الاتحادية لعام 2021 لتغطية هذه التكاليف، وذلك بتخصيص 50 مليون يورو لكل عام خلال الفترة من 2022 حتى 2025.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدات تمثل جزءا من حزمة مساعدات أكبر. وكانت الحكومة الاتحادية وافقت في منتصف فبراير الماضي على منح مساعدات لـ12 مطارا كبيرا، لا تمتلك الحكومة الاتحادية حصصا فيها.