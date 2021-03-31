الوكالة الأوروبية: لقاح أسترازينيكا لكورونا آمن لجميع الفئات العمرية

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أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بعدم الحد من التطعيمات باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وقالت إيمير كوك، رئيسة وكالة الأدوية الأوروبية، خلال إفادة فنية اليوم الأربعاء: "وفقا للمعرفة العلمية الحالية، لا يوجد دليل يدعم تقييد استخدام هذا اللقاح لأي مجموعة سكانية".

وأضافت أن مراجعة الأدلة الجديدة على تسبب اللقاح في جلطات دموية ما زالت جارية.

وجاءت الإفادة بعد أن قررت ألمانيا تقييد التطعيمات باستخدام لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما بسبب مخاوف بشأن علاقة اللقاح بحدوث جلطات دموية.

وذكرت كوك أنه من المتوقع صدور توصية محدثة بشأن استخدام اللقاح من وكالة الأدوية الأوروبية في اجتماع لجنة السلامة في الفترة من 6 إلى 9 أبريل.

وأوضحت كوك أن قرار الحد من استخدام لقاحات معينة متروك للسلطات الوطنية لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.