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قدم الاتحاد الأوروبي، عبر اتفاقية مع الحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء، منحة مالية بقيمة 8ر22 مليون يورو لدعم مشاريع زراعية.

ووقع الاتفاقية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع رئيس مفاوضات الجوار والتوسعة داخل الاتحاد الأوروبي هنريكا تراوتمان وذلك في مدينة رام الله.

وذكر بيان حكومي أن الاتفاقية تستهدف تعزيز قطاع الزراعة وخلق فرص عمل في فلسطين واستصلاح الأراضي والري ودعم المزارعين في مختلف المجالات بما فيها الثروة الحيوانية.

وبحسب البيان، تأتي الاتفاقية لدعم خطة التنمية الوطنية الفلسطينية وخطة العناقيد الزراعية التي تبنتها الحكومة قبل عامين.

وأشار البيان إلى أن العناقيد الزراعية نالت قسطا وافرا من الدعم الحكومي، حيث أنجز عنقود قلقيلية الزراعي في مرحلته الأولى، ويجري الآن التركيز على منطقتي الأغوار وطوباس "كونها الأكثر عرضة للاستيطان والاستيلاء على الأراضي".