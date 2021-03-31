 فوز عصام خليل برئاسة حزب المصريين الأحرار بالتزكية لمدة 4 سنوات جديدة - بوابة الشروق
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فوز عصام خليل برئاسة حزب المصريين الأحرار بالتزكية لمدة 4 سنوات جديدة

محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 8:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 8:03 م

عقد حزب« المصريين الأحرار»، مؤتمره العام في دور انعقاده العادي، مساء اليوم بمقر الحزب الرئيسي في شارع العروبة.

وناقش جدول الأعمال اعتماد التقارير السنوية لرئيس الحزب والامين العام واخلاء ذمتهم المالية، واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية العامة للحزب.

وفوض أعضاء المؤتمر العام رئيس الحزب بإختيار عشرين عضوا من بين أعضاء الحزب لإضافتهم لعضوية الهيئة العليا، وتفويض الهيئة العليا في الموضوعات العاجلة التي تنشأ في غير وقت انعقاد المؤتمر العام، على أن تعرض قرارات الهيئة العليا ضمن تقرير رئيس الحزب في أول اجتماع ثان للمؤتمر العام.

وأعلن أحمد علي جاد الرب رئيس لجنة الانتخابات الداخلية فوز الدكتور عصام خليل بمنصب رئيس الحزب بالتزكية لمدة أربع سنوات، وفوز 50 عضوا لعضوية الهيئة العليا من بين أعضاء المؤتمر العام بالتزكية لعدم ترشح أخرين.


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