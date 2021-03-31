مجدي صابر: مشهد النصر في أوبرا عايدة يتوج احتفالات الدولة

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس هيئة دار الأوبرا المصرية، إن مشهد النصر في أوبرا عايدة من أهم الفقرات الفنية التي تعبر عن عظمة مصر وقوتها، حيث يجسد ذلك المشهد صمود مصر؛ لذا جرى تقديمه في احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة.



جاء ذلك خلال حواره في نادي فنون الأوبرا بدمنهور، حيث ألقى الحوار الذي أدارته إيمان مكاوي مدير مسرح أوبرا دمنهور الضوء على مدى قدرة تصميمات عرض أوبرا عايدة في التعبير عن أصالة الشعب المصري مرورًا بتعريف الأوبرا باعتبارها عمل مسرحي غنائي يعتمد على الحوار بالغناء، وأن الأوبرا تختلف عن الأوبريت والعرض المسرحي الذي يتسم بقلة الغناء.

وأكد الضيوف أن أوبرا عايدة هي رسالة حب وتعاون مع دول العالم لبناء مستقبل مشرق؛ لكونها أيقونة عالمية، بجانب أنها عمل يستلهم موسيقى الفراعنة وتاريخ مصر القديمة، كما أنها عبارة عن قطعة تياتورية تشتمل على مناظر ولوحات راقصة يتخللها أغاني موسيقية متوزعة على 4 فصول تجسد الصراع بين الواجب والعاطفة، تحكي عن قصة الحب التي نشأت بين الأسيرة الحبشية عايدة وراداميس قائد الجيش المصري، الذي حكم عليه فرعون مصر بالإعدام بعد أن ثبت عليه محاولته للهرب مع عايدة إلى الحبشة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أوبرا عايدة قدمت لأول مرة عام 1871 على مسرح دار الأوبرا القديمة الخديوي، وعرضت في أوروبا لأول مرة على مسرح لاسكالا في إيطاليا في فبراير 1872.