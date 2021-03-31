 صحة الشرقية: غلق 73 منشأة وإعدام 29 طن أغذية فاسدة - بوابة الشروق
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صحة الشرقية: غلق 73 منشأة وإعدام 29 طن أغذية فاسدة

فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 12:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 12:29 م

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الأربعاء، إلى أن الحملات أسفرت عن غلق 73 منشأة غذائية؛ لإدارتها بدون تراخيص من الجهات المختصة ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية.

وتم إعدام 14 طن و445 كيلو أغذية؛ لمخالفة إجراءات التخزين الخاصة بها، بالإضافة إلى 14 طن و760 كيلو أغذية أخرى، تبين وجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم سحب 797 عينة وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تحررت عن ذلك محاضر بـ 348 جُنحة صحية متنوعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.

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