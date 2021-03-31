اتهام رجل بتهريب أجانب لأمريكا بعد مقتل 13 شخصا في حادث تصادم حافلة

في أعقاب وفاة 13 مواطنا من المكسيك وجواتيمالا في حادث تصادم حافلة كانت مكتظة بالركاب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تم توجيه اتهامات لرجل بتنظيم عملية تهريب بشر، وهو ما نتج عنها الحادث الدامي.

وقالت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، إنه جرى أول أمس الاثنين اعتقال الرجل الذي يبلغ من العمر 47 عاما، بعد عبوره الحدود الأمريكية من المكسيك.

وتم توجيه اتهامات للرجل بالتآمر لجلب أجانب إلى الولايات المتحدة خارج أحد موانئ الدخول، والتسبب في إصابات جسدية أو تعريض حياة بشر للخطر.

ووفقا للشكوى، ذكرت سلطات الحدود أن مهربين قادوا سيارتين إلى كاليفورنيا من المكسيك، في الثاني من مارس الجاري، عبر فجوة في سياج حدودي.

وبعد ذلك بوقت قصير، تم استدعاء ضباط الحدود إلى موقع الحادث، بالقرب من بلدة "إل سينترو" الحدودية. وكانت شاحنة اصطدمت بسيارة دفع رباعي في تقاطع على طريق سريع.

وقال أحد ضباط حرس الحدود إن إحدى المركبتين هي سيارة دفع رباعي، كانت اخترقت السياج الحدودي في وقت سابق.

وكان إجمالي 25 مهاجرا من جواتيمالا والمكسيك داخل سيارة الدفع الرباعي. وتوفي 13 شخصا منهم في الحادث، وأصيب آخرون بجروح خطيرة.