البرلمان العراقي يصوت على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي

صوت البرلمان العراقي مساء اليوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021.

وبحسب قانون الموازنة للعام الحالي الذي تم التصويت عليه في البرلمان فإن إجمالي النفقات يبلغ 129 تريليون دينار عراقي ومعدل العجز المخطط يبلغ 28 تريليون دينار عراقي فيما تم تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد.

كما تضمن مشروع الموازنة تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند1450دينارا لكل دولار أمريكي.