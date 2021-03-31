أحد أبطال تعويم السفينة الجانحة: كله كان عاوز يكون موجود في مكان الحدث

قال أحمد إبراهيم، رئيس بحرية بقناة السويس وأحد أبطال تعويم السفينة الجانحة، إنه يعمل على الكراكة مشهور منذ 14 عامًا، معقبًا: «بنعيش فيها أكتر ما بنعيش مع أولادنا».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن جميع المتواجدين في قناة السويس يعملون بيد واحدة، معلقًا: «كله كان عاوز يبقى موجود في مكان الحدث».

وتابع أحد أبطال تعويم السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس: «في الشغل لو حد شافنا ميعرفناش ميفرقش بين ميكانيكي أو كهربائي أو لحام أو بحري».

ونجحت هيئة قناة السويس، عصر الاثنين الماضي، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.