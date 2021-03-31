رئيس هيئة الأركان الروسي يبحث مع نظيره الأميركي القضايا المشتركة

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، اليوم الأربعاء، هاتفيا مع نظيره الأميركي الجنرال مارك ميللي، القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 31 مارس، بمبادرة من الولايات المتحدة، جرت محادثة هاتفية بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ألكساندر ميللي، تمت خلالها مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ما أفادت وكالة سبوتنيك.

وأعلن مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جيك ساليفان، في وقت سابق، استعداد الولايات المتحدة، على الرغم من الخلافات القائمة، للعمل مع روسيا في القضايا الرئيسية، بما في ذلك الأجندة النووية؛ متوقعا فترة صعبة في العلاقات لوجود عدد من القضايا التي تختلف مواقفنا بشأنها بشدة، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تحتاج إلى رد حاسم.

وفي ذات السياق، صرح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أدنى مستوياتها في التاريخ الحديث.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في الـ19 من مارس الجاري، إن روسيا ستكون على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة "فقط في المجالات التي تهمنا، وفقط بالشروط التي تعود علينا بالفائدة".