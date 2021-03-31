ما مصير من لم يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء؟ متحدث التنمية المحلية يجيب

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الفترة المقررة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء ستنتهي غدا في المحافظات المصرية كافة.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية، من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع اللجان الفنية، لبحث مصير من لم يتقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء.

وذكر أنه سيتم فتح باب التقدم من الثامنة صباح الغد حتى العاشرة مساءً لتلقي طلبات من يرغبون في التصالح، مؤكدًا أنه سيتم استقبال طلبات كل من يتواجد في المراكز التكنولوجية غدًا.

ولفت متحدث التنمية المحلية إلى منح التسهيلات والحوافز للمواطنين في كل المحافظات للتقدم على طلبات التصالح، والتي تم إقرارها سابقًا.