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الصحة العالمية ردا على ألمانيا: منافع لقاح أسترازينكا تفوق المخاطر

جنيف أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 4:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 4:48 م

أكدت منظمة الصحة العالمية مجددًا أن منافع اللقاح - الذي طورته شركة "أسترازينكا" لتصنيع الدواء وجامعة "أوكسفورد" المضاد لـ (كوفيد-19) - يفوق بدرجة كبيرة المخاطر.

وشدد المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء - قائلًا "إننا واضحون أن التقييم المتعلق بمنافع لقاح أسترازينكا ومخاطره لا يزال يرجح الكفة بشدة لصالح استخدامه".
ويأتي التصريح ردًا على قرار أعلنه وزراء الصحة الألمان على الصعيد الاتحادي والولايات أمس الثلاثاء، وقف استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما اعتباراً من اليوم؛ بسبب تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية بعد أخذ رأي طبي وتحليل المخاطر الفردية وتوعية دقيقة" /على حسب قولهم/.

وكانت بعض دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت - في وقت سابق - استئنافها استخدام لقاح شركة "أسترازينكا" بعد ما أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن اللقاح "آمن وفعال"، ولم يكن مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بالتجلطات الدموية.

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