قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن كثيرًا مما حذرت منه مصر بشأن قضية الإرهاب في محله، منوهًا إلى عواقب الإرهاب الوخيمة على الجميع إذا لم تتحد الجهود للقضاء على تلك الظاهرة.

وأضاف إدريس، خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن مصر لا تتحدث عن الإرهاب بشكل نظري، وإنما من منطلق امتلاك الحجة والموضوعية والمصداقية، قائلًا إنها «خاضت تجربة الإرهاب وعانت من آثارها واكتوت بنارها».

وأشار إلى أن الإرهاب ليس قضية أحادية يتم التعامل معها بمسار واحد، وإنما قضية متعددة الأبعاد التنموي والأمني والثقافي والديني والفكري، لافتًا إلى أن «الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود لا تستطيع دولة واحدة التعامل معها».

ونوه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن «الإرهاب المستحدث أصبح صناعة لها تمويل ضخم وترتيب ووسائل متطورة»، مشيدًا بدور مصر الهام في صياغة استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.