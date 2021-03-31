ضبط 35 قضية متنوعة في حملة تموينية بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة تموينية موسعة بمدن طور سيناء ودهب، استهدفت المخابز والأسواق والمحلات، لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية، وضبط الأسعار، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 35 قضية تموينية، تضمنت قضية انتهاء صلاحية، و4 قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص، و16 قضية عدم إعلان عن الأسعار بالمحال العامة، و 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 7 قضايا عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمطاعم والماركت، و 4 قضايا نقص وزن ومواصفات وعدم الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.