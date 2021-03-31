وزير الزراعة: دول كثيرة طلبت الاستعانة بخبرة مصر في منظومة كارت الفلاح

السيد القصير: ميكنة 5700 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع «كارت الفلاح» يؤدي إلى انضمام القطاع لمنظومة مصر الرقمية، مشيرًا إلى الانتهاء من ميكنة أكثر من 5700 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية.

وأضاف القصير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق منظومة «كارت الفلاح» في كل محافظات الجمهورية، ليبدأ من صباح باكر توزيع الكروت على باقي محافظات الجمهورية التي لم تكن موجودة في المرحلة الأولى.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اكتمال منظومة «كارت الفلاح» اليوم بنجاح، مضيفًا أن كثيرًا من الدول طلبت الاستعانة بخبرات مصر في هذا المجال.

وأوضح أن «كارت الفلاح» لا يقتصر على كونه كارت حيازة، وإنما كارت ميزة أيضًا، ليستطيع الفلاح من خلاله دفع الفواتير، وبالتالي التسهيل على الأهالي في استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال.

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