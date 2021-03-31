رفض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، المشهد الذي حدث مع محمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة عقب انتهاء مباراة جزر القمر.

وبعد نهاية مباراة جزر القمر، التف مجموعة من الشباب حول صلاح في منتصف ملعب المباراة من أجل التقاط صورة تذكارية معه، وحاول أحدهم تقبيل صلاح، وآخر يبكى بشدة، في مشهد أثار تفاعل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي وتناقلته الصحف العالمية.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية لـ"صدى البلد":«شعرت بالضيق مما حدث مع صلاح عقب المباراة، منظر غير مقبول، أنا فوجئت بتواجد هؤلاء الشباب بملعب المباراة».

وأضاف مدرب الفراعنة:«علينا معرفة كيف دخل هؤلاء الأولاد لملعب اللقاء».

وسجل صلاح ثنائية في مواجهة جزر القمر والتي انتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة.

وبات صلاح في المركز الثاني بقائمة الهدافيين التاريخيين للفراعنة برصيد 43 هدفا، خلف حسام حسن المتصدر بـ68 هدفا.