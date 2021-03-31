 الهند: انطلاق 3 مقتلات رافال من فرنسا لتنضم لقواتنا الجوية - بوابة الشروق
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الهند: انطلاق 3 مقتلات رافال من فرنسا لتنضم لقواتنا الجوية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 5:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 5:58 م

أعلن السفارة الهندية في العاصمة باريس انطلاق دفعة جديدة من طائرات مقاتلة من طراز "رافال" من فرنسا محلقة ومتوجهة إلى الهند لتنضم إلى أسطول مقاتلات القوات الجوية الهندية.

وقالت السفارة في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأربعاء، إن الرحلة الجوية لمقاتلات "رافال" ستكون دون توقف إلى الهند.

ووفقًا لمسئولي القوات الجوية الهندية، فإنه من المقرر أن تهبط الثلاث مقاتلات بقاعدة جام نجر الجوية بولاية جوجارات الهندية نحو الساعة الـ10:30 مساءً (بالتوقيت المحلي للبلاد).

وبدأت دفعات الطائرات من طراز "رافال" الانضمام إلى القوات الهندية الجوية خلال الفترة بين شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

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