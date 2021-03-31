الناتو يعلن اعتراض طائرات حربية روسية «بمستوى غير معتاد» من النشاط الجوي

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) ، الثلاثاء، أنه سجل عددا كبيرا على نحو غير عادي من الطائرات العسكرية الروسية بالقرب من أراضيه.

وقال الحلف في بيان إن "طائرات الناتو المقاتلة انطلقت عشر مرات يوم الاثنين 29 (آذار) مارس 2021 لتتبع القاذفات والمقاتلات الروسية خلال ذروة غير عادية للطلعات الجوية فوق شمال الأطلسي وبحر الشمال والبحر الأسود وبحر البلطيق".

وأضاف: "اعترضت طائرات الناتو ست مجموعات مختلفة من الطائرات العسكرية الروسية، بشكل إجمالي، بالقرب من المجال الجوي للحلف في أقل من ست ساعات".

وأوضح الحلف أن الطائرات الروسية التي تم تحديدها تضمنت قاذفات "توبوليف تو -160 بلاك جاك" الأسرع من الصوت وقاذفات "توبوليف تو 95" طويلة المدى.

ونفذ طيارون من النرويج وبريطانيا وبلجيكا وتركيا ورومانيا وبلغاريا وإيطاليا مناورات اعتراض.

وأضاف البيان أن "الطائرات الروسية التي تم اعتراضها يوم الاثنين لم تدخل المجال الجوي للحلف مطلقا، وتم الاعتراض بطريقة آمنة وروتينية".

وأشار البيان إلى أن الطائرات العسكرية الروسية في كثير من الأحيان لا ترسل رمز المرسل المستجيب الذي يشير إلى موقعها وارتفاعها، ولا تقدم خطة بشأن الطلعات ولا تتواصل مع مراقبي الحركة الجوية، "مما يشكل خطرا محتملا على الطائرات المدنية".