 فولر: سنخسر لاعبين لو لم نتأهل للمشاركة الأوروبية - بوابة الشروق
الأربعاء 31 مارس 2021 2:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

فولر: سنخسر لاعبين لو لم نتأهل للمشاركة الأوروبية

وكالات
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 2:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 2:05 م

قال رودي فولر، المدير الإداري لبايرن ليفركوزن الألماني، إن النادي ربما يضطر إلى بيع لاعبين، في حال إخفاقه في التأهل للمشاركة الأوروبية.

وتراجع ليفركوزن خلال الأسابيع الأخيرة إلى المركز السادس، في الدوري الألماني (بوندسليجا)، رغم أنه كان يتصدر المسابقة في منتصف ديسمبر الماضي.

وبات ليفركوزن بذلك، يحتل آخر المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، ويتأخر بفارق سبع نقاط، خلف أقرب المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

وأنهى باير ليفركوزن عمل المدرب بيتر بوس، قبل أيام، وأسند مهمة تدريب الفريق إلى هانس فولف.

وسيخوض الفريق أول مباراة تحت قيادة فولف، السبت المقبل، عندما يلتقي شالكه، وقد شدد فولر على أهمية تحقيق بداية ناجحة.

وقال فولر، في تصريحات لمجلة "سبورت بيلد"، نشرتها اليوم الأربعاء: "لو لم نحقق ذلك (التأهل للمشاركة الأوروبية)، لن يكون مضمونا أن نحتفظ بجميع لاعبينا".

وأضاف: "والأهم من ذلك، هو أننا ربما لا نستطيع ضم اللاعبين، الذين نحتاج إليهم لنتحسن.. فنحن بحاجة إلى محترفين ذوي خبرة، كي يمنحونا المزيد من الاستقرار".

وكرر فولر التأكيد على أنه سيرحل عن منصبه، في العام المقبل.

 وكان فولر، المهاجم والمدرب السابق للمنتخب الألماني، قد انضم إلى ليفركوزن كلاعب في عام 1994، وبعدها تولى مناصب إدارية مختلفة في النادي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك