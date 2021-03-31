فولر: سنخسر لاعبين لو لم نتأهل للمشاركة الأوروبية

قال رودي فولر، المدير الإداري لبايرن ليفركوزن الألماني، إن النادي ربما يضطر إلى بيع لاعبين، في حال إخفاقه في التأهل للمشاركة الأوروبية.

وتراجع ليفركوزن خلال الأسابيع الأخيرة إلى المركز السادس، في الدوري الألماني (بوندسليجا)، رغم أنه كان يتصدر المسابقة في منتصف ديسمبر الماضي.

وبات ليفركوزن بذلك، يحتل آخر المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، ويتأخر بفارق سبع نقاط، خلف أقرب المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

وأنهى باير ليفركوزن عمل المدرب بيتر بوس، قبل أيام، وأسند مهمة تدريب الفريق إلى هانس فولف.

وسيخوض الفريق أول مباراة تحت قيادة فولف، السبت المقبل، عندما يلتقي شالكه، وقد شدد فولر على أهمية تحقيق بداية ناجحة.

وقال فولر، في تصريحات لمجلة "سبورت بيلد"، نشرتها اليوم الأربعاء: "لو لم نحقق ذلك (التأهل للمشاركة الأوروبية)، لن يكون مضمونا أن نحتفظ بجميع لاعبينا".

وأضاف: "والأهم من ذلك، هو أننا ربما لا نستطيع ضم اللاعبين، الذين نحتاج إليهم لنتحسن.. فنحن بحاجة إلى محترفين ذوي خبرة، كي يمنحونا المزيد من الاستقرار".

وكرر فولر التأكيد على أنه سيرحل عن منصبه، في العام المقبل.

وكان فولر، المهاجم والمدرب السابق للمنتخب الألماني، قد انضم إلى ليفركوزن كلاعب في عام 1994، وبعدها تولى مناصب إدارية مختلفة في النادي.