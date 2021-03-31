نائب محافظ الأقصر يستقبل وفدا من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

استقبل نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، اليوم الثلاثاء، وفدا من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، برئاسة السيدة كورين فلتشر مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، ومانجستاب هايلي الممثل المقيم والمدير القطري للبرنامج بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين محافظة الأقصر والبرنامج خلال الفترة القادمة.

وأعربت السيدة كورين فلتشر، خلال اللقاء، عن سعادتها بزيارتها الأولى لمحافظة الأقصر، وانبهارها بالسيدات المستفيدات التي التقت بهن خلال زيارتها لقرية البغدادي بالأقصر، التي ينفذ بها برنامج الأغذية العالمي مشروعا لمساعدة صغار المزارعين على الوصول لأقل قدر ممكن من خسائر المحاصيل والعمل على زيادة الناتج الزراعي وتقديم الدعم الفني وتوفير نوعيات أفضل من التقاوي، وتشمل المبادرة جميع أفراد الأسرة؛ حيث تقدم للنساء قروضاً لتمويل الأنشطة غير الزراعية مثل تربية الحيوانات والتصنيع الزراعي.

كما زار الوفد مدرسة الفتاتيح المجتمعية ذات الفصل الواحد بالطود، التي توفر تعليماً ابتدائياً جيداً للأطفال على نحوٍ استثنائي من الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة، وهي أول "مدرسة مجتمعية ذكية" في الأقصر تعمل كمركز متكامل لتثقيف جميع سكان القرية.

من جانبه رحب نائب محافظ الأقصر، بوفد برنامج الأغذية العالمي على أرض الأقصر، مقدما التهنئة للسيدة كورين فلتشر، على توليها منصبها الجديد.

حضر اللقاء كل من سعدي عبدالقادر مدير إدارة البرامج الأجنبية بالمحافظة، وآلاء زهيري مسئول العلاقات الحكومية بمكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة.