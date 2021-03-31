 موسكو: عودة 227 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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موسكو: عودة 227 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 3:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 3:35 م
أكد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 227 لاجئا (منهم 68 امرأة و115 طفلا) عادوا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من الأراضي الأردنية إلى سوريا عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف البيان، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين بالجيش السوري قامت خلال الساعات الـ 24 الماضية بتطهير 2 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 8 عبوات ناسفة قابلة للانفجار.

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