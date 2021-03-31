قال القبطان سيد شعيشع، مستشار هيئة قناة السويس، إن التحقيقات في أزمة السفينة الجانحة تبدأ اليوم الأربعاء، موضحًا أن الهئية طلبت الصندوق الأسود من طاقم السفينة إلا أنه لم يسلموه بعد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، أنه سيتم غدًا الحصول على جميع المعلومات المسجلة على السفينة قبل وأثناء الحادثة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاطلاع على سجل الحوادث الخاص بالسفينة، وكذلك على سجلات خضوعها للإصلاح وتوافر المعدات بها.

وأوضح أن سيتم الاطلاع على المحادثات التي تمت بالفينة خلال الحادثة وحتى نهايتها، وكذلك سيتم بحث جميع التصرفات التي كان يفترض أن يقوم بها القبطان وقت التحذير بتغير مستوى العمق.

وذكر أنه سيقوم فريق التحقيق في أزمة السفينة الجانحة بتعليمات من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لافتًا إلى تخصصه في تكنولوجيا الصندوق الأسود وتحقيقات الحوادث البحرية.

وأشار إلى أن التحقيقات ستكون عامة؛ نظرًا أن الحادث دولي، موضحًا أن فريق التحقيق سيشمل فردا قانونيًا ومهندسين ومتخصص في تحديد حجم الخسائر والتعويضات إضافة إلى معاون القائد.

ولفت إلى إرسال الهيئة بريد إلكتروني للسفينة البنمية الجانحة منذ يومين لتسلم الصندوق الأسود الخاص بها لبدء التحقيقات، إلا أنها لم ترد، ذاكرًا أن ذلك تصرف معتاد من السفن، خاصة لأنها تكون بانتظار فريق من المكاتب الدولية ليكون معها أثناء التحقيق.

وأفاد بأنه في حالة عدم استجابة السفينة وتسليمها للصندوق الأسود والمعلومات ستتحول التحقيقات إلى قضية مدنية، مع إصدار قرار الحجز التحفظي على السفينة، متوقعًا حل أمر التحقيقات خلال أربعة أيام بحد أقصى.

ونجحت هيئة قناة السويس، عصر يوم الاثنين، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.