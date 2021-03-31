عظيمة يقرر تقليص عدد لاعبي المقاصة في التدريبات

قرر محمد عبد العظيم “عظيمة” المدير الفني لفريق مصر المقاصة، تقليص أعداد اللاعبين المتواجدين في تدريبات الفريق، من أجل التركيز مع المجموعة الأساسية التي سيعتمد عليها في المباريات المتبقية من عمر الدوري.

وتواجد عدد كبير من الناشئين في تدريبات المقاصة الأخيرة، لتدعيم صفوف الفريق الأول واختيار العناصر المميزة ، في ظل السياسة التي تنتهجها إدارة المقاصة في أنها تولي أهمية لقطاع الناشئين بالنادي.

ومن ناحية أخرى أعلن اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة عن التعاقد رسمياً مع محمد عبد العظيم “عظيمة” المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية تجديد التعاقد لموسم إضافي أو أكثر.