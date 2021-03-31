نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الأربعاء: 375 طلبا من الشركات للمشاركة في حياة كريمة

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 31مارس 2021، والتي جاء في مقدمتها:

375 طلبا من الشركات للمشاركة في حياة كريمة

تلقي اتحاد الصناعات المصرية طلبات من 375 شركة للمشاركة في مبادرة حياة كريمة، لتنيمة القرى الأكثر فقرا في صعيد مصر، بحسل خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي للاتحاد، الذي أضاف أن قائمة الشركات الأولى التي طالبت المشاركة في المبادرة سيتم عرضها في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، بما يشمل طاقتهم الإنتاجية ومدى قدرتهم على زيادتها وأسعار المنتاجات التي ستوردها في إطار المبادرة.

047. 1 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية للأردن

بلغ إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى الأردن خلال الفترة من (2014 إلى 2020) بلغت نحو 1.047 مليار دولار، بحسب نائب المدير التنفيذي بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، تميم الضوي، الذي أضاف خلال الندوة تحت عنوان "فرص تنمية الصادرات الغذائية إلى الأردن"، أن صادرات القطاع للأردن تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 9%، لتبلغ 169 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار في 2019، وتحتل لأردن المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية.

408 ملايين يورو تمويل مشروع مصرف مياه كيتشنر

عقدت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورشة عمل للتعرف على سياسات وقواعد البنك الخاصة بعملية المشتريات التي سيتم استخدامها في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، لضمان سير تنفيذ المشروع وفقًا للخطة الموضوعة، وتبلغ قيمة تمويل المشروع 408 ملايين يورو، بواقع تمويل تنموي بقيمة 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

عبور 81 سفينة بقناة السويس بـ4.8 مليون طن

أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم، عبور 81 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 42 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.1 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 39 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها ١،٧ مليون طن.

725 جنيها سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً.

المجتمع المدني شريك في التقرير الطوعي لعام2021

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة حوارية برئاسة أحمد كمالي نائب الوزيرة، مع ممثلي المجتمع المدني للمشاركة في صياغة التقرير الوطني الطوعي الثالث المصري لعام 2021 ، وذلك بحضور منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة، وريهام رزق رئيس وحدة النمذجة، وقالت هالة السعيد، أن المجتمع المدني شريك رئيسي في التقرير الطوعي لهذا العام.

توفير 6343 فرصة عمل برواتب تصل إلى 4500 جنيه

تمكنت وزارة القوى العاملة من توفير 6343 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 4500 جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 14 محافظة لشغلها خلال شهر أبريل 2021، بحسب محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

المشاط تدعو القطاع الخاص للمشاركة في جهود تمكين المرأة اقتصاديا

استضافت وزارة التعاون الدولي، عددًا من قيادات كبريات شركات القطاع الخاص، ضمن فعاليات يوم «ريادة الشركات»، الذي نظمته في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز الجهود التنموية، وتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا أجابت خلاله المشاط، على أسئلة واستفسارات قيادات شركات القطاع الخاص حول تكافؤ الفرص بين الجنسين والحوكمة الرشيدة والمرنة والابتكار في ظل العالم المتغير وطرق القيادة في الظروف الاستثناية التي يمر بها العالم، كما دعت الشركات لتصبح جزءً من محفز سد الفجوة

غرامة 1000 جنيه على المخابز حال عدم وجود ميزان حساس

قرر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تعديل عقوبة عدم وجود ميزان حساس بالمخابز، لتصبح 1000 جنيه يتم دفعها دفعة واحدة فور إخطار إدارة التموين والمديرية التابعة لها بالمخالفة، ووفقا للقرار، تتضاعف العقوبة المالية في حال تكرار المخالفة، خلال 3 أشهر من تاريخ المخالفة الأولى على أن يتم تحصيل الغرامة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

3.9% انخفاضا في عدد العاملين بقطاعي الأعمال والعام خلال 2020

انخفض عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى 760.7 ألف فرد في عام 2020، مقابل 791.2 ألف فرد فى 2019 بنسبة تراجع 3.9%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي أوضح أن عدد العاملين الذكور بلغ 659.7 ألف فرد، مقابل 686.4 ألف فرد عام 2019، بنسبة انخفاض 3.9%، فيما سجل عدد العاملات الإناث 100.9 ألف، مقابل 104.8 ألف عام 2019، بنسبة انخفاض 3.7%.

بدء صرف احتياجات منافذ السلع التموينية عن شهر أبريل

ذكرت وزارة التموين، أن المخازن التابعة لشركتي الجملة العامة والمصرية التابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت منذ 27 مارس، في صرف مخصصات منافذ صرف السلع التموينية من مخازنها، وتصل السلع التي تسلم لمنافذ الصرف من بقاليين تموينين ومنافذ جمعيتي إلى 28 سلعة تتنوع ما بين الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، ومساحيق الغسيل، والصابون وصولا للكبريت.

الدولار يتراجع فى 7 بنوك

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى 7 بنوك محلية خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض بنحو قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.66جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بنحو قرشا واحدا فى كل من البنك التجاري الدولي، والبركة، وقناة السويس، والعربي الإفريقي إلي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر لتسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

تراجع مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم، ليسجل المؤشر الرئيسى EGX30 انخفاضا بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوي 10568.37 نقطة، كما انخفض المؤشر EGX100 بنسبة 1.02% ليغلق عند 2910.53 نقطة، كما هبط المؤشر 70 EGX EWI بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوي 1969.08 نقطة .

النفط يرتفع في ظل توقعات بتمديد خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط عشية اجتماع بين أوبك وحلفائها، في الوقت الذي يراهن فيه مستثمرون على أن المنتجين سيتفقون إلى حد كبير على تمديد قيود على إمداداتهم حتى مايو، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو، 32 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 64.46 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.3% أمس الثلاثاء. وصعد عقد برنت الأكثر نشاطا تسليم يونيو 25 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 64.42 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 60.81 دولار، بعد أن هبطت 1.6% في الجلسة السابقة.