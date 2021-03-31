جيش بيرو يعلن وفاة قيادي بارز بجماعة «الدرب المضيء» المتمردة

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قتل قيادي بارز في جماعة "الدرب المضيء" اليسارية المتمردة في بيرو، في أعقاب عملية عسكرية، حسبما قال مسؤولون في الجيش الثلاثاء.

وتوفي خورخي كيسبي بالومينو، في 27 يناير بسبب مرض مزمن في الكلى تفاقم بسبب جروح أصيب بها في هجوم شنه الجيش على معسكر كان يقيم فيه في 29 أكتوبر، وفقا لبيان صادر عن القوات المسلحة.

وقال الجيش إنه كانت هناك مواجهة مع المتمردين خلال انتشار القوات المسلحة والشرطة في منطقة أحراش نائية.

وقتل ثلاثة متمردين وأصيب خمسة. وتبين أيضا أن خورخي كيسبي بالومينو أصيب في هجوم جوي بالمعسكرات المحيطة.

وأحدثت الجماعة الماوية اضطرابات نتيجة لحرب عصابات دامية خلال الثمانينيات من القرن الماضي لكن تم القضاء عليها في الغالب في التسعينيات.

وكان خورخي كيسبي بالومينو أحد أكثر الرجال المطلوبين في بيرو.

وقُتل نحو 70 ألف شخص في اشتباكات بين الجماعة المتمردة، وقوات أمن الدولة بين عامي 1980 و 2000.