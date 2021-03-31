تاج الدين: انخفاض نسبة وفيات كورونا خلال الأسبوع الأخير

توجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، بالشكر لكل العاملين بقناة السويس على جهودهم فى إبحار السفينة الجانحة.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، إن جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية يجب أن تتبع خلال شهر رمضان وجميع التعليمات السابقة الخاصة بالتجمعات العزومات واللقاءات يجب أن تستمر خلال هذا الشهر، لافتا إلى أن هناك زيادة في أعداد الإصابات بكورونا خلال الأسبوع الأخير والحمد لله الوفيات قلت لأن هناك سيطرة كبيرة على الحالات ومعالجتها، وسترتفع أكثر إذا حدث تجمعات خلال شهر رمضان.

وأشاد تاج الدين بقرارات مجلس الوزراء المتخذة الخاصة بعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد والتأكيد على حظر إقامة تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، لافتا إلى أن هذه التجمعات بالقطع تكون سببا في ارتفاع نسبة الإصابة ويكونوا مصدر للعدوى للمخالطين في هذه التجمعات من ناحية ولأهلهم في البيوت من ناحية أخرى.

وأوضح تاج الدين أنه من الممكن أن نكون دخلنا في الموجة الثالثة خاصة مع تزايد عدد الاصابات ولكن القضية المحورية والأساسية أن نحن نستطيع أن نحد ونقلل من هذه الزيادة.

ولفت إلى أن خريطة الإصابات الحالية بكورونا تعكس أنها تحدث بعد التجمعات الأسرية، موضحا أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيكون لدينا عدة ملايين من اللقاحات، مبينا أن هناك 4.5 مليون جرعة من اللقاحات ستكون متوفرة في القريب العاجل، مؤكدا أن اللقاحات آمنة ولا مضاعفات تنتج عنها.