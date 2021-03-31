قال خالد يوسف، المشرف على الكراكة مشهور وأحد أبطال تعويم السفينة الجانحة، إن الإرهاق نتيجة الجهد المبذول خلال الأيام الماضية زال بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر الهيئة، وتقدير الفريق أسامة ربيع لهم في المؤتمر الصحفي أمس.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن عملية التكريك تحت سفينة غير مسبوقة في العالم كله، معلقًا: «عملية محترفة لأنها مخاطرة كبيرة جدا».

وذكر أن أحد الزملاء قال: «أنا جاي شايل كفني على إيدي»، مضيفًا أنهم لم يفكروا في هذا الأمر أثناء العمل، نظرًا لأن هدوء الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وتواجده معهم على مدار الـ 24 ساعة نقل لهم انطباعًا بأنهم سينتهون من المهمة بأي شكل.

وتابع: «كان ليلنا زي نهارنا، إحنا كنا بننسى الأكل والنوم، سيبنا بيوتنا ومشوفناش أولادنا لمدة ستة أيام»، معربًا عن فخره عند مشاهدة ردود فعل الناس بعد تعويم السفينة الجانحة.