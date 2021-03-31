 أحد أبطال تعويم السفينة الجانحة: كنا بننسى الأكل والنوم.. ومشوفناش أولادنا لمدة 6 أيام - بوابة الشروق
الأربعاء 31 مارس 2021 5:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

أحد أبطال تعويم السفينة الجانحة: كنا بننسى الأكل والنوم.. ومشوفناش أولادنا لمدة 6 أيام

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 4:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 4:25 ص

قال خالد يوسف، المشرف على الكراكة مشهور وأحد أبطال تعويم السفينة الجانحة، إن الإرهاق نتيجة الجهد المبذول خلال الأيام الماضية زال بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر الهيئة، وتقدير الفريق أسامة ربيع لهم في المؤتمر الصحفي أمس.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن عملية التكريك تحت سفينة غير مسبوقة في العالم كله، معلقًا: «عملية محترفة لأنها مخاطرة كبيرة جدا».

وذكر أن أحد الزملاء قال: «أنا جاي شايل كفني على إيدي»، مضيفًا أنهم لم يفكروا في هذا الأمر أثناء العمل، نظرًا لأن هدوء الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وتواجده معهم على مدار الـ 24 ساعة نقل لهم انطباعًا بأنهم سينتهون من المهمة بأي شكل.

وتابع: «كان ليلنا زي نهارنا، إحنا كنا بننسى الأكل والنوم، سيبنا بيوتنا ومشوفناش أولادنا لمدة ستة أيام»، معربًا عن فخره عند مشاهدة ردود فعل الناس بعد تعويم السفينة الجانحة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك