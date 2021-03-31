 309 مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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309 مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 3:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 3:15 م
اقتحم 309 مستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف بالقدس فراس الدبس - في تصريح أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الأربعاء، إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته قبل مغادرتهم من باب السلسلة.

يذكر إلى أن ألفا و322 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على مدار أربعة أيام، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي، الذي يستمر حتى مساء السبت المقبل.

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