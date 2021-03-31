 بولندا تحث مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى خارج البلاد - بوابة الشروق
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بولندا تحث مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى خارج البلاد

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 10:59 ص

حثت وزارة الخارجية في بولندا، المواطنين على تجنب السفر غير الضروري إلى خارج البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الوزارة، في بيان نقله راديو بولندا اليوم الأربعاء، بأنه على البولنديين أن يأخذوا في الاعتبار الصعوبات المحتملة في العودة إلى وطنهم، وكذلك قيود وقواعد الحركة الجوية بشأن الحجر الصحي والعزل الذاتي، كما يجب عليهم مراعاة الفحوصات الطبية الإضافية المحتملة التي تطلبها السلطات المحلية.

وبموجب اللوائح الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، يتعين على المسافرين الذين يفدون إلى بولندا من منطقة شنجن الحدودية المفتوحة في أوروبا، الخضوع للحجر الصحي ما لم تكن بحوزتهم نتائج اختبار أجريت قبل 48 ساعة من وصولهم تظهر خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

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